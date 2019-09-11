İmamoğlu'na hazırlanan sahte Mason diplomasının sahibi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan sahte mason diplomasının sahibi ortaya çıktı. Eski Mason Derneği üyesi Hürol Taşdelen, belgenin kendisine ait olduğunu ifade etti. Belgenin aslını da yayımlayan Hürol Taşdelen, İBB Başkanı İmamoğlu adına düzenlenen sahte belgenin photoshopla yapıldığını söyledi.

Konuyla ilgili internet sitesinden açıklama yapan Taşdelen, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mason diploması diye sanal ortamlarda dolaştırılan mason üstad diploması sahtedir ve aslı bana ait olup, aşağıda asılını yayımlıyorum. Bu alçak iftira için benim mason diplomamı fotoşop yapan trollerin kara cahil ve zeka yoksunu oldukları o kadar açık ki; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bünyesinde olan Şafak Muh. Locası, Ankara'da 2001 tarihinde kurulmuştur. 2001 tarihinde kurulmuş bir locada, bir kişi 1995 tarihinde Üstad derecesini alması mümkün olabilir mi? 1995’de daha Şafak locası ortada bile yok. Mason yaşadığı şehirde bir locaya üye olur. Sayın İmamoğlu Ankara’da hiçbir zaman yaşamamışken, İstanbul’da onlarca mason locası varken, Ankara’da 2001’de kurulmuş bir locaya üye olamaz. Ortada dolaştırılan diplomanın aslı bana aittir ve aylar önce bana ait sanal ortamımda yayımladım. Oradan kopyalayıp, sahtekarlık yapmışlar. Mason diploması üzerinde fotoğraf yoktur ayrıca. Benim diplomamın sayısına bakarsanız, sayısını bile değiştirmeyi akıl edememişler."