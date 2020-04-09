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IMF: Koronavirüs salgını küresel ekonomide “keskin daralmaya” neden olacak

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IMF: Koronavirüs salgını küresel ekonomide “keskin daralmaya” neden olacak
IMF: Koronavirüs salgını küresel ekonomide “keskin daralmaya” neden olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), pandemi nedeniyle küresel ekonominin 2020’de “keskin bir daralma” yaşayacağını ve bunun 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yanaki en büyük düşüşü tetikleyeceğini belirtti.

Reuters ajansına konuşan ve 2021’de ekonomide kısmi bir iyileşme beklenebileceğini belirten IMF Başkanı Kristalina Georgieva, krizin en çok gelişmekte olan ülkeleri vuracağını, bu ülkelerin yüz milyarlarca dolar dış yardıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

Georgieva, “Üç ay önce IMF üyesi 160 ülkede 2020’de kişi başına gelirde artış beklendiğini ifade ederken bugün bu rakam tersine döndü: Şimdi 170 ülkede bu yıl kişi başına gelirde daralma bekliyoruz” dedi.

Georgieva, “Pandeminin süresine ve başka etkenlere bağlı olarak bu durum daha da kötüleşebilir” diye konuştu.

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