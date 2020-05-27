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İmza ortalığı karıştırdı !..

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İmza ortalığı karıştırdı !..
İmza ortalığı karıştırdı !..

KKTC – TC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü UBP – HP koalisyon hükükmetinin arasına kara kedi gibi girdi. Başbakan Ersin Tatar’ın, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’’ı protokol dışında tutarak, protokle imza attığı iddiası ipin gerilmesine neden oldu.

Kudret Özersay’ın yanısıra Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun protokolün imzalanacağından haberi olmaması ve imzalandıktan sonra haberdar olmasına fena halde sinirlendiği ve kırıldığı öğrenildi.

TANER ULUTAŞ/DETAY ÖZEL


TEK BAŞINA KARAR ALDI VE İMZALADI
Başbakan Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile imzaladığı İktisadi ve Mali İşler Protokolü imza törenini kimseye haber vermeden tek başına gerçekleştirmesi, ortağı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu sinirlendirdi. Tatar’ın Ekim ayı içerisinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak rakip gördüğü Kudret Özersay’ı saf dışı bırakarak kendine siyasi rant elde etmek için tek başına imza törenine katıldığı öne sürüldü. Hiç kimseye haber verilmeden gerçekleşen protokol imza töreni ortakların yanısıra UBP içerisinde de soğuk rüzgarların esmesine neden olduğu ileri sürüldü
 

ÖZERSAY KABİNEYİ TOPLADI
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın imza törenine davet edilmemesi, protokolün imzalanacağından da hbaerdar edilmemesi sonrasında sinirlenerek, UBP-HP koalisyon hükümetinde görev yapan Halkın Partisi mensubu bakanları topladığı öğrenildi. Güvenilir bir kaynak gerçekleşen toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritasının belirlenmeye çalışıldığını belirtti. Hükümetin şimdilik bozulma düşüncesinin taşınmadığını ancak izlenecek yol haritasında bir takım misillemelerin de olabileceği vurgusunda bulundu.

AMCAOĞLU KIRGIN VE SİNİRLİ
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun protokolün imzalanacağından haberi olmaması ve daha sonra haberdar edilmesine çok sinirlendiği öne sürülüyor. Maliye çevrelerinden bazı kaynaklar, İmza töreninden sonra Olgun Amcaoğlu’nun bu duruma çok kırıldığını ve sinirlendiğine vurgu yaptı.

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