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İncirli Kamu-İş'i ziyaret etti, turizmden bahsetti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini vurguladı
İncirli Kamu-İş'i ziyaret etti, turizmden bahsetti

Bu yönde atılması gereken birçok adım olduğunun altını çizen Usar İncirli, plan ve projeleriyle göreve hazır olduklarını belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Doğuş Derya ve Fide Kürşat ile Kamu İşçileri Sendikası’nı ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da insanların beklentilerinin çok düştüğüne de dikkat çekti. Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bir kadının aday olmasının kendileri için farkındalık olduğuna vurgu yaptı.

 

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’DA İNSANLARIN BEKLENTİLERİ ÇOK DÜŞTÜ

Emek mücadelesinin, hayatın en önemli alanlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, sendikaların verdiği mücadelenin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşa’nın herkesin gurur duyacağın bir başşehir olması gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, Lefkoşa’nın siyasi, ekonomi ve sosyal yaşamın kalbi olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşalıların uzunca bir süreden beri hayallerinin yıkılmış durumda olduğunun altını çizen Usar İncirli, “İnsanların beklentileri çok düştü. Bu hayalleri büyütmenin yaşamsal bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. Alt yapı bakımından da çok eksik bir Lefkoşa’da yaşadığımızı belirten Usar İncirli, Lefkoşa’da yetki karmaşası olduğunu ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacaklarını kaydetti. Usar İncirli, “Toplu taşıma sorununun masaya yatırılmamasını kabul edemiyorum” ifadelerini kullandı.

 

 “BÜTÇE VE MALİ DİSİPLİNİ ÇOK TİTİZ BİR ŞEKİLDE SAĞLAYACAĞIZ”

Memleketin her açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Usar İncirli, 25 Aralık’ta yapılacak seçimleri, yerel seçimin ötesinde değerlendirdiklerini kaydetti. Usar İncirli, “Bütün olanlara karşı, toplumun tepkisinin bu sandıktan çıkması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. Lefkoşa’nın uzunca bir süredir atıl durumda kaldığının altını çizen Usar İncirli, “LTB hizmet açısından çok büyük sıkıntı yaşıyor” dedi. Önceliklerini iyi yönetilen belediye üzerinden kuracaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Hedefimiz ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa’dır. Bütçe ve mali disiplini çok titiz bir şekilde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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