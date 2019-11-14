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İncirli: "Son teknolojiye ulaşılmalı... Özelleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmayın"

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Internette son teknolojiye ulaşılması için gerekli adımların atılmasını isteyen CTP Milletvekili İncirli “Özelleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmayınız” dedi.
İncirli: "Son teknolojiye ulaşılmalı... Özelleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmayın"

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın büyük önem taşıyan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Hasarlı yolların tamir edilmesi ve artan nüfus uyarınca yeni yolların yapılması konusunda ciddi eksiklikler olduğunu dile getiren İncirli, bu yolların kimler tarafından yapılacağının da önemli olduğunu ifade etti.

Bakanlık altındaki dairelerin güçsüzleştirildiğini ve artık denetim yapamaz hale geldiklerini söyleyen İncirli, bu bakımdan 2020 bütçesinde bakanlık altındaki dairelerin güçlendirilmesi için neler yapılmasının öngörüldüğünü sordu.

Yolların AB standartlarında olmamasının da dairelerin güçsüzleştirilmesinden kaynaklandığını dile getiren İncirli, ihalelerin yerli müteahhitlere verilmesinin önemine de işaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altındaki tüm dairelerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, yeni havaalanının denetimini kimin yaptığını sordu.  

Internette son teknolojiye ulaşılması için gerekli adımların atılmasını isteyen İncirli “Özelleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmayınız” dedi.

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