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İngiliz ekonomisi ekim ayında beklentilerin üzerinde büyüdü

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İngiliz ekonomisi ekim ayında beklentilerin üzerinde büyüdü. Ekonominin yüzde 0,5 büyüme kaydettiği bildirildi.
İngiliz ekonomisi ekim ayında beklentilerin üzerinde büyüdü

İngiliz Ulusal Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasılası’nın (GSYH) ekimde yüzde 0,4 seviyesinde olan beklentiyi aşarak yüzde 0,5 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiliz ekonomisinin bir önceki ayda yüzde 0,6 daraldığının hatırlatıldığı açıklamada, ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise bir önceki üç aylık döneme göre 0,3 küçüldüğü duyuruldu.

EKONOMİ RESESYONA GİREBİLİR

Merkezi Londra'da bulunan Ernst & Young Items Club tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisin bu yılın son çeyreğinde daralmasından endişe edildiği, böyle bir durumun İngiliz ekonomisinin teknik olarak resesyona girmesine neden olacağı kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise, “Bu rakamlar, burada ve dünya çapında çok zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğimizi teyit ediyor. Durum daha da kötüleştikten sonra toparlanacak.” ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyürken, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 daralmıştı.

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