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İngiliz medyasından seçim yorumu: Erdoğan’ın aşil topuğu…

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Türkiye gelecek hafta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için geri sayıma başlarken uluslararası medya kuruluşlarından analiz ve yorumlar gelmeye devam ediyor.
İngiliz medyasından seçim yorumu: Erdoğan’ın aşil topuğu…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, “Erdoğan’ın rakibi (Kılıçdaroğlu) aşırı sağın desteğini almak için kalp emojisini bıraktı” başlığını kullanarak, “Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kararsız seçmenlerini ikinci turda ikna etmek için dede imajından sıyrıldı” ifadelerine yer verdi.

Gazetenin Türkiye muhabiri, “Geçen hafta perşembe günü kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nu görenler kişilik değişimi yaşadığını düşünebilir. Demokrasi ve çoğulculuktan bahseden ve eliyle kalp emojisi yapan dede imajı gitmişti. Pazar günü yapılan seçimde ikinci sırada yer alan Kılıçdaroğlu, hedefinin Suriyeli mültecileri göndermek olduğunu tekrar tekrar söyleyerek sert bir milliyetçiye dönüştü” yorumunu yaptı. Gazete Kılıçdaroğlu’nun tonunun sertleştiğini de vurguladı.

“ERDOĞAN’IN ZAYIF NOKTASI…”

Louise Callaghan imzalı haberde, “Kılıçdaroğlu’nun konuşması neden aşırı sağcıları yanına çekmek istediğini gösteriyor. Bunu yapmak için de “Bay İyi Adam” imajını terk etmeli. O ve Erdoğan, destek için aşırı sağcı liderlerle görüştü” denildi.

Erdoğan’ın aldığı yüzde 49.52 oyun Erdoğan’ın bu güne kadar aldığı en kötü sonuç olduğu belirtilirken bunun sebebi olarak da enflasyon ve artan yaşam maliyetleri gösterildi. Haberde, “Türk TV ve gazetelerinin çoğunda etkisi olan Erdoğan muhalefeti terörist olarak tanımladı. Fakat Erdoğan’ın aşil topuğu (zayıf noktası) bulunuyor: Ülkeye girmesine izin verdiği 3.6 milyon Suriyeli. Bazı muhafazakar AKP seçmeni onları Müslüman kardeşleri olarak görse de birçok laik ve milliyetçi Türk onların gitmesini istiyor” yorumu yapıldı.

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