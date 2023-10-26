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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: "Yapay zeka biyolojik silah yapımını kolaylaştırabilir"

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silah üretimini kolaylaştırabileceğini belirtti. Sunak, Birleşik Krallık'ın yaklaşık 1 milyar sterlinlik bir yatırımla süper bilgisayar teknolojilerine önem verdiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: "Yapay zeka biyolojik silah yapımını kolaylaştırabilir"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silah yapımını kolaylaştırabileceği uyarısında bulundu.

Sunak, en kötü senaryoda, toplumun yapay zeka üzerindeki tüm kontrolünü kaybedebileceğini ve bunun da yapay zekanın kapatılmasını engelleyebileceğini söyledi.

YAPAY ZEKAYA 1 MİLYAR STERLİNLİK YATIRIM

Sunak, yapay zeka ve gelişen teknolojiler konuşmasında normal bir bilgisayardan binlerce kat daha hızlı bir süper bilgisayara yaklaşık 1 milyar sterlin yatırım yapıldığını açıkladı.

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKA GÜVENLİK ENSİTÜSÜ KURULACAK

Rishi Sunak, İngiltere'de dünyanın ilk yapay zeka güvenlik enstitüsünü kuracağını da duyurdu.

Sunak "Dünyanın yapay zeka güvenliği konusundaki bilgisini geliştirecek ve yeni yapay zeka türlerini dikkatle inceleyecek, değerlendirecek ve test edecek, böylece her yeni modelin neler yapabileceğini anlayacak, önyargı ve yanlış bilgilendirme gibi sosyal zararlardan en uç risklere kadar tüm riskleri araştıracağız." dedi.﻿​

"KİMYASAL VE BİYOLOJİK SİLAHLARIN YAPIMI KOLAYLAŞABİLİR"

Kimyasal ya da biyolojik silahların yapımını kolaylaştıracağını belirten Sunak, "Yapay zeka sayesinde kimyasal ya da biyolojik silahların yapımı kolaylaşabilir. Terörist gruplar yapay zekayı korku yaymak ve daha büyük ölçekte kargaşa yaratmak için kullanabilir.

Suçlular yapay zekayı siber saldırılar, dezenformasyon, dolandırıcılık ve hatta çocukların cinsel istismarı için kullanabilir.

Ve en olası olmayan ama en uç durumlarda, bazen 'süper zeka' olarak adlandırılan türden bir yapay zeka aracılığıyla insanlığın yapay zeka üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetme riski bile vardır." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA GÜVENLİK ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Birleşik Krallık önümüzdeki hafta Buckinghamshire'daki Bletchley Park'ta Çin'in de katılması beklenen iki günlük bir yapay zeka güvenlik zirvesine ev sahipliği yapacak.

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