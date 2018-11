İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti

Dominic Raab, anlaşmayı "vicdanı rahat bir şekilde destekleyemeyeceğini" söyledi.

Raab, Başbakan May'e hitaben yazılan ve istifa gerekçelerini paylaşan mektubu da Twitter üzerinden paylaştı.

Dominic Raab✔@DominicRaab

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her.