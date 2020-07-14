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İngiltere, Huawei'yi 5G ağlarından men edebilir

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İngiltere, Huawei'yi 5G ağlarından men edebilir
İngiltere, Huawei'yi 5G ağlarından men edebilir

Konuya yakın kaynaklara göre İngiltere, kritik önemdeki sistemlerini güvenlik tehditlerinden korumak için iki aşamalı bir plan ile Huawei Technologies Co.'yu yeni nesil mobil ağlarından menedecek.

Söz konusu hazırlık ile İngiliz telefon şirketleri yıl sonuna kadar 5G ağlarına yeni Huawei bileşenleri ekleyemeyecek. Sonrasında ise Shenzhen merkezli şirket tarafından üretilmiş tüm ekipmanın 2027 yılına kadar 5G ağından çıkarılması gerekecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkililerine Salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında söz konusu teklifin sunulacağı belirtildi. Ardından kararın Avam Kamarası'nda açıklanması bekleniyor.

Plan, kabul edilmesi durumunda Johnson için büyük bir dönüş anlamına gelecek. Ayrıca hassasiyetin yüksek olduğu bu dönemde İngiltere ve Çin arasında gerginliğin tırmanmasına neden olabilir.

Çin, İngiltere'nin Çin'e düşmanca davranması durumunda Johnson'a “sonuçlarına katlanacağı” yönünde uyarıda bulunmuştu.

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