  • BIST 5.341,96
  • Altın 1121.703
  • Dolar 18.7359
  • Euro 19.8507
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KTSO arasında iş birliği protokolü

» »
İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KTSO arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KTSO arasında iş birliği protokolü

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ile KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun imza koyduğu protokolle, her iki kurum arasında her alanda iş birliğini kapsayan protokol hayata geçirildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, imzanın ardından, her iki oda başkanı da iletişimin ve ilişkinin artık derinleştirilmesi, sürdürülebilir olması konusunda görüş açıkladı.

 

KTSO’yu ziyaret eden Londra Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yasarata ve Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk ile beraberlerindeki heyet, ev sahibi oda yetkililerine Kuzey Kıbrıs pazarına ilişkin yapmış oldukları çalışmanın sunumunu gerçekleştirerek, E-ticaret konusunda yapılması gereken çalışmaları ortaya koydu. İngiltere pazarının Kuzey Kıbrıs ürünleri açısından önemli bir pazar olduğu vurgusu yapıldı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda profesyonellerinin katıldığı sunumda, ürünlerin internet üzerinden ticaretinin yapılması konusunda sistemin nasıl çalıştığı, lojistik ve satışın nasıl organize edildiği konuları ele alındı.

Örneklerle E-ticaretin ve e-ihracatın anlatıldığı sunumda, Kuzey Kıbrıs ürünlerinin hedeflenecek pazarlarda satışı konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu. Sunumda ayrıca, internetin pazar gücünün nasıl yönlendirildiği de anlatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şan: 2023 yılından umutluyum06 Ocak 2023 Cuma 16:10
  • Barçın: Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar gün gibi ortada06 Ocak 2023 Cuma 15:58
  • Mesleki Asteğmen ile Çavuş Celbi ant içti06 Ocak 2023 Cuma 15:12
  • Cumhuriyet Meclisi, bütçe görüşmelerini tamamlamak üzere toplandı06 Ocak 2023 Cuma 13:58
  • Arıklı: Posta Dairesi Ülke Tanıtımına Önemli Katkıda Bulunuyor06 Ocak 2023 Cuma 13:53
  • Polisten Sahte Para Uyarısı!06 Ocak 2023 Cuma 13:41
  • 37 Yaşındaki Şahıs Yaşamını Yitirdi06 Ocak 2023 Cuma 13:35
  • Öztürkler: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır06 Ocak 2023 Cuma 12:28
  • KKTC’de yine akaryakıt krizi yaşanıyor, Eurodizel bazı istasyonlarda bitti!06 Ocak 2023 Cuma 12:10
  • İki Lider Bir Araya Geliyor06 Ocak 2023 Cuma 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti