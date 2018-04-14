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İngiltere Savunma Bakanı: Suriye’ye yönelik hava harekatı başarılı oldu

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Williamson, “Saldırıların, Suriye’nin gelecekte yapabileceklerini önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz.”dedi.
İngiltere Savunma Bakanı: Suriye’ye yönelik hava harekatı başarılı oldu

İngiltere Savunma Bakanı Williamson, Suriye’ye yönelik hava harekatı başarılı olduğunu belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Suriye’ye sınırlı harekatı değerlendirdi.

Suriye’ye yönelik hava harekatının başarılı olduğunu dile getiren Williamson, Saldırının Suriye’nin gelecekte yapabileceklerini önemli ölçüde etkileyeceğine inandıklarını söyledi.

Rusya’ya da çağrıda bulunan Williamson, “Krize son vermek için Rusya’nın Esed Rejimi üzerindeki etkisini kullanmasını istiyoruz.” dedi.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Doğu Guta’da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef aldığı saldırılarda Suriye’nin başkenti Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar sabaha karşı bombalanmıştı.

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