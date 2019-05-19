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İngiltere’de bir çocuk ‘Rusya’ya geri dön’ nidalarıyla dövüldü

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İngiltere’nin Bootle kasabasında 12 yaşındaki Letonyalı bir çocuk okul kantininde yumruklarla dövüldü. Saldırı gerçekleşirken etraflarında toplanan öğrencilerin “Rusya’ya geri dön pislik” dediği belirtildi.
İngiltere’de bir çocuk ‘Rusya’ya geri dön’ nidalarıyla dövüldü

İngiltere’nin Bootle kasabasında 12 yaşındaki Letonyalı bir çocuk okul kantininde yumruklarla dövüldü. Saldırı gerçekleşirken etraflarında toplanan öğrencilerin “Rusya’ya geri dön pislik” dediği belirtildi.

Liverpool Echo gazetesinin aktardığına göre, Bootle kasabasında çarşamba günü Letonyalı 12 yaşındaki Edward Purgailis okul kantininde yemeğini almaya çalışırken 13 yaşındaki bir başka öğrenci tarafından dövüldü.

Saldırgan, neredeyse bayılmasına yol açmak suretiyle çocuğun başına defalarca yumruk attı. Dayak sırasında yere düşen Edward, saldırgan yumruk atarken kendini korumaya çalıştı.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Edward “Onun hakkında konuştuğumu söyleyip tekme attı. Ona neden bunu yaptığını ve beni rahat bırakmasını söyledikten sonra onu ittim. O da bana daha sert ve hızlı vurmaya başladı. Başıma 17 kez yumruk attı. Öğretmenler geldiğinde ortadan kayboldu. Öğretmenlere onun hakkında kötü şeyler söylediğimi düşündüğü için saldırdı” dedi.

Edward çocuğun yumruk atarken etraflarında toplanan bir grup arasından “Rusya’ya geri dön pislik” sözünü duyduğunu ifade etti.

İngiliz polisi şu an olayı soruşturuyor. Okul yönetimi ise durumun açığa kavuşturulması için ailelerle temas halinde.

Yapılan tıbbi tetkiklerde çocuğun ciddi bir sağlık durumu olmadığı, alın, burun, el ve sırt bölgesinde yara ve kesikler olduğu belirtildi. Ancak Edward başının acıdığını ve artık okula gitmek istemediğini ifade etti.

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