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İngiltere'de sıtma ilaçlarının Covid-19'u önlemede etkisine dair denemelere başlandı

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İngiltere'de sıtma ilaçlarının Covid-19'u önlemede etkisine dair denemelere başlandı
İngiltere'de sıtma ilaçlarının Covid-19'u önlemede etkisine dair denemelere başlandı

İngiltere, iki sıtma ilacının Covid-19'u önlemede kullanılıp kullanılamayacağını görmek üzere Brighton ve Oxford'da denemelere başladı.

Denemelerde, klorokin ve hidroksiklorokin ilaçları kullanılacak.

Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da 40 bin sağlık çalışanına bu ilaçlar verilecek. Bir kısmına ise etkisiz plasebo hapı verilecek.

Denemelere katılan sağlık çalışanlarının tümünün Covid-19 hastaları ile yüz yüze olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a karşı önleyici tedbir olarak hidroksiklorokin aldığını açıklamış ve eleştirilmişti. Uzmanlar İlacın etkili olduğuna dair kanıt olmadığı ve güvenli olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump Çarşamba günkü konuşmasında, iki gün sonra bu ilacı almayı bırakacağını açıkladı.

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