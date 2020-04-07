İngiltere'den gelecek uçak 00:45'te inecek

İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşları bugün ve yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkeye dönüyor.
KKTC vatandaşları saat 17.00 itibari ile uçağa binmeye hazırlanıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bu gece yarısı 00.45’te uçağın ineceğini ve uçakta 168 yolcu geleceğini açıkladı.
Ülkemize dönen vatandaşlarımız gece yarısı Güzelyurt’ta bulunan KYK yurduna yerleştirilecek.
Yurtta günlerdir hummalı bir çalışma yürütülüyor. İngiltere’nin risk grubunda olmasından ötürü yurtta kesin izole koşulları uygulanacak.
Öte yandan İki gün yapılacak charter uçuşla toplam 336 yolcu ülkemize gelecek.
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