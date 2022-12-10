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İngiltere’ye bağlı Jersey Adası’nda korkutan patlama

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İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'ndaki apartmanda yaşanan patlamada 1 kişi öldü.
İngiltere’ye bağlı Jersey Adası’nda korkutan patlama

İngiltere’ye bağlı Jersey Adası’ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Jersey Adası’nda TSİ 07.00’de, 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği alanda 12 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Ada sakinlerinin, olay sırasında yüksek bir patlama sesi duyduğu ve ardından büyük bir duman bulutunu gördüğü aktarıldı. Jersey polis yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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