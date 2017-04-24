İnsansız Hava Aracı konusu meclisinde gündeminde...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Havaalanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşülürken söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, insansız hava aracı tanımının sınıflandırılması gerektiğini söyledi

Başbakanlığın, İdari, kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Havaalanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşülürken söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, insansız hava aracı(iha) tanımının sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

Şahali, uçuş güvenliğine risk oluşturmayan araçların da bu düzenlemeye tabi olup olmayacağını sorarak, açıklayıcı bilgi verilmesini istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, tasarının var olan ama yeterli olmayan bir yasanın düzenlenmesini içerdiğini söyleyerek, insansız hava araçlarının arttığını, askeri güvenliğe sıkıntı yaratabileceği, uçuş alanlarına da sorun oluşturabildiğini belirtti. Dürüst, tasarının uçuş ve ulusal güvenliği sağlama amacı taşıdığını kaydetti.

Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.