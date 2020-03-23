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İnternette koronavirüs tehdidi

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Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi evden çalışıyor, toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor, milyonlarca kişi internetten film ve dizi izliyor. Peki internet bunu kaldırabilecek durumda mı?
İnternette koronavirüs tehdidi

İsviçre'nin telekomünikasyon operatörü ve internet servis sağlayıcısı Swisscom yeni koronavirüsün (SARS-Cov-2) neden olduğu kriz nedeniyle internette yaşanan yüklenmenin olası etkileri konusunda uyardı. Firmanın herkes evden çalıştığı veya internet üzerinde dizi ve film izlediği için yaşanan aşırı yüklenme uyarısının ardından, İsviçre hükümeti böyle devam ederse Netflix gibi internet üzerinden gerçek zamanlı veri akışı sağlayan sitelerin kapatılabileceğini belirtti. 

Avrupa Birliği genelinde de internetin bu aşırı kullanımı kaldıramayabileceği endişesi büyüyor. AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sektörün önde gelen firmalarına geniş bant kullanımında tasarruf sağlanması için neler yapılabileceği üzerine kafa yorma çağrısı yaptı.  

YouTube ve Netflix veri diyetinde 

Netflix ve YouTube Avrupa'da internet ağını rahatlatmak için harekete geçti. YouTube önümüzdeki 30 gün boyunca video aktarımını HD yani yüksek çözünürlük yerine SD yani standart çözünürlükle yapacak.

Netflix de aynı süre zarfında veri akışını dörtte bir oranında azaltmayı planlıyor. Firma cihaza, yerel internet ağına ve sözleşmeye göre video kalitesinde ayarlamalara gideceğini açıkladı. Yani kısacası bazı kullanıcıların video kalitesi düşerken, diğerleri büyük ihtimalle herhangi bir değişiklik hissetmeyecek. 

Video kalitesi arttıkça, piksel sayısı dolayısıyla da gönderilen veri miktarı artıyor. Bu nedenle örneğin Ultra HD yani ultra yüksek çözünürlüklü format tam bir veri canavarı. 

Disney Plus'un başlangıç tarihi değişecek mi? 

Les Echos gazetesinin haberine göre, Fransa'da hükümet Disney'den Disney Plus adlı internet üzerinden gerçek zamanlı veri akışı sağlayan hizmetinin başlangıç tarihini ileriye almasını istedi. Disney Plus'un Avrupa'nın bazı ülkelerinde 31 Mart'ta yayına başlaması planlanıyordu.  

Almanya'da şu anda kapasite sıkıntısı yok 

Dünyanın önde gelen internet değişim noktası operatörü DE-CIX bir hafta içinde veri trafiğinde yüzde on oranında artış kaydedildiğini belirtti.  

DE-CIX CEO'su Harald Summa "Tüm kapasite kullanıldığında, bugün doruk noktasında saniyede 9 terabite ulaşıyoruz" açıklamasını yapıyor. Summa "Bu 9,1 terabit internette şu anda kaydettiğimiz zirve yüklenme. Ancak şu anda 41 terabitle bağlıyız. Yani daha büyük bir hareket alanı var. Altyapımızı zorlarsak 148 terabit yani şu anda kullandığımızın kat be kat fazlasını hizmete geçirme imkanımız var " diye konuştu. 

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