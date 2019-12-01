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İnternette yaşanan sıkıntının nedeni açıklandı

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İnternette yaşanan sıkıntının nedeni açıklandı
İnternette yaşanan sıkıntının nedeni açıklandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde internette yavaşlama yaşanıyor. 

Nethouse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yavaşlamaların nedeninin Türk Telekom çıkışlarından kaynaklandığını açıkladı. 

Nethouse'un açıklaması şöyle:

"Değerli müşterilerimiz , saat 19:50 itibari ile Türk Telekom çıkışlarından kaynaklı tüm ada genelindeki internet çıkışlarında yavaşlık yaşanmaktadır. Bu durumdan dolayı zaman zaman yavaşlık ve sunuculara ping zamanlarının yükselmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Türk telekom ekipleri arıza ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz"

 

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