IOSIF davasında tutuklu sayısı 3’e çıktı

Güney Kıbrıs’ta işlemiş olduğu Cinayete teşebbüs ve uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili olarak 9.1.19 tarihinde Gazimağusa Gülseren bölgesinde tespit edilerek tutuklanan 40 yaşındaki Iosif Iosif bugün mahkeme huzuruna çıkarılarak tahkikat amaçlı aleyhinde 7 gün tutukluluk emri alındı. Mesele ile bağlantılı olduğu iddia edilen Cengiz Yakupoğulları ve Hüseyin İbrahim aleyhine de 3 er gün tutukluluk emri alınarak zanlı sayısı 3 e yükseldi.

Tahkikat memurunun mahkemeye aktardığı bilgiye göre zanlı Iosif 8 Aralık 2018 tarihinde tanımadığı 2 kişi tarafından Akyar sınır kapısından başka bir şahsın pasaport bilgileriyle KKTC geçerek Gülseren bölgesinde bir daireye yerleştirildi. Daireye yerleştirilme ve gizlenmesine yardımcı oldukları iddiasıyla 10.1.19 günü tespit edilen zanlı 2 Cengiz Yakupoğulları’nın tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini ancak suçu kabul eder yönünde olmadığını belirten tahkikat memuru zanlı 3 Hüseyin İbrahim’in bugün saat 08.00’de Polise giderek arandığını duyması nedeniyle teslim olduğunu beyan etmiştir.Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirten tahkikat memuru zanlı 1 için 7 gün, zanlı 2 ve 3 için de 3’er gün tutukluluk emri talep etti. Mahkeme zanlı 1’e 7, zanlı 2 ve 3 için de 3’er gün Poliste tutuklu kalmasına dair emir verdi.