iPhone dünyanın en çok satan telefon markası oldu, Huawei satışları yüzde 42 azaldı

Geçen yılın son çeyreğinde satılan yaklaşık her 4 akıllı telefondan 1'i iPhone oldu. Apple'ın 2020'nin son çeyreğindeki telefon satışları yüzde 22 artış gösterdi.

IDC araştırma firmasının yayımladığı verilere göre Apple geçen yılın son çeyreğinde 90 milyondan fazla telefon sattı. Böylelikle Apple'ın küresel akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 23.4'e yükselirken, son yıllarda hızlı bir çıkış yapan Çin menşeli Huawei satışlarında ise, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım kararları nedeniyle, sert düşüş görüldü.

Son çeyrekte iPhone satışları, dünyanın en fazla telefon satan Güney Koreli Samsung satışlarını da geride bıraktı. Samsung son çeyrekte 73.9 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.

Huawei'nin son çeyrek satışlarında ise yüzde 42.4'lük bir düşüş ile 32 milyona geriledi.

Diğer yandan Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.

Firmanın geçen yılın ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 111,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 91,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 29,3 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,25 dolardan 1,68 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir, geçen yılın ekim-aralık döneminde yıllık yüzde 17,2 artarak 65,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 41,1 artışla 8,4 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 21,2 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.

Facebook'un geliri yüzde 33'lük artış gösterdi

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da geçen yılın son çeyreğinde gelirini ve karını artırdı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 28,1 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2019'un aynı döneminde 21,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2020 genelinde elde ettiği gelir ise yıllık yüzde 22 artarak 85,9 milyar dolara ulaştı. Firmanın 2019'daki geliri 70,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Facebook'un net karı da bu çeyrekte yüzde 53 artışla 11,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 7,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin net karı 2020 yılı genelinde ise yıllık yüzde 58 artışla 29,2 milyar dolara çıktı.

Facebook'un 2019'un dördüncü çeyreğinde 2,56 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 3,88 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,84 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2,80 milyar oldu.

Tesla'nın 2020'nin son çeyreğindeki karı yüzde 157 arttı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da 2020'nin son çeyreğinde geliri ve karında artış kaydedildi.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 10,7 milyar dolara çıktı. Şirket 2019'un aynı döneminde 7,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, 2020 yılının genelinde ise yıllık yüzde 28 artışla 31,5 milyar dolara yükseldi. Firma 2019'da 24,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Tesla'nın net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 157 artarak 270 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirket 2019'un aynı döneminde 105 milyon dolar kar etmişti.

Firmanın net karı 2020 yılı genelinde ise 721 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da ise 862 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Tesla'nın 2019'un dördüncü çeyreğinde 0,11 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 0,24 dolara yükseldi.

Tesla'nın sattığı araç sayısı ise 2020'de yaklaşık yüzde 36 artarak 499 bin 550 oldu.