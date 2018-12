Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından başlattığı indirimli pil değişim kampanyasında sona yaklaşıyoruz. Bu ay sonunda indirim sona erecek. iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için şu anda 199 TL olan ücret 319 TL’ye yükselecek. iPhone X’in batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.