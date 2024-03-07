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İptal edilen Apple Car ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Apple'ın elektrikli otomobil projesi olan Apple Car hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Teknoloji devinin Mercedes-Benz, Ford ve Tesla gibi büyük otomobil üreticileriyle görüşmeler gerçekleştiği öne sürüldü.
İptal edilen Apple Car ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Apple kendi elektrikli otomobilini üretme planlarını resmi olarak iptal ettiğini açıklamıştı.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın Mercedes-Benz, Ford ve Tesla gibi büyük otomobil üreticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

MERCEDES İLE ORTAKLIK ARAYIŞI

Ayrıca Apple'ın özellikle Mercedes-Benz ile bir ortaklık arayışına girdiği kaydedildi.

İki şirketin, Apple'ın otonom sürüş platformunu geliştirme ve Mercedes'in aracı üretme konusunda işbirliği yapma olasılığı üzerinde durulduğu, ancak sonrasında Apple'ın kendi araba üretme potansiyeline inanarak bu ortaklıktan vazgeçtiği aktarıldı.

Apple'ın Ford ile Lincoln markası altında Apple Car satma olasılığını görüştüğü ancak bu görüşmelerden de bir netice alamadığı ifade edildi.

PİL İÇİN TESLA İLE GÖRÜŞTÜ

Geçmişte Tesla'nın satın alınması da gündeme geldiği ancak Apple CEO'su Tim Cook'un bu fikri reddettiği ve pil tedariki için Tesla ile görüşmeler yaptığı kaydedildi.

MCLAREN'I SATIN ALMAYI DÜŞÜNDÜ

ABD'li teknoloji devinin, bir başka otomobil üreticisi McLaren'ı da satın alma konusunda ciddi şekilde düşündüğü iddia edildi.

Apple'ın önde gelen tasarımcısı Jony Ive liderliğinde Londra'da yeni bir tasarım stüdyosu kurulması planlanıyordu.

STEVE JOBS'UN FİKRİYDİ

Apple Car projesi, aslında şirketin kurucusu Steve Jobs'un fikri olarak ortaya çıkmıştı.

Ancak 2008 mali krizi sonrasında Amerikan otomobil şirketlerinin iflasın eşiğinde olmasıyla birlikte, Apple CEO'sunun General Motors'u satın almak istediği ancak iPhone'un başarısı nedeniyle bu fikrin geri plana atıldığı belirtiliyor.

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