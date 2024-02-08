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Irak: ABD'nin saldırılara devam etmesi hükümeti koalisyonun misyonunu sonlandırmaya zorluyor

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Irak ve Suriye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran destekli silahlı gruplarla Orta Doğu'da konuşlu Amerikan güçleri arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
Irak: ABD'nin saldırılara devam etmesi hükümeti koalisyonun misyonunu sonlandırmaya zorluyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani'nin askeri Sözcüsü Yahya Rasul, ABD'nin ülkede konuşlu İran destekli silahlı grupları hedef alan saldırılarının, hükümeti, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki misyonunu sonlandırmaya ittiğini söyledi.

ABD ordusu, çarşamba günü Bağdat'ın doğusunda insansız hava aracı ile düzenlediği bir hava saldırısında İran destekli Haşdi Şabi'nin bileşenlerinden Ketaib Hizbullah komutanı Ebu Bekir el Saadi'yi öldürmüştü.

Rasul, açıklamasında "ABD liderliğindeki koalisyonun istikrarsızlık faktörü haline geldiğini ve Irak'ı da çatışma döngüsüne sokma tehdidinde bulunduğunu" dile getirdi. 

ABD, Irak'taki uluslararası askeri koalisyonun IŞİD ile mücadele amacıyla kurulduğunu belirtiyor ve Irak'ta 2,500 asker bulunduruyor. 

Washington, Irak'taki varlığının 'örgütün yeniden canlanmasını önlemek için yerel güçlere danışmanlık ve yardım' maksadıyla olduğunu dile getiriyor. 

Irak ve Suriye, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran destekli silahlı gruplarla bölgede konuşlu ABD güçleri arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Ketaib Hizbullah, Suriye Ürdün sınırındaki bir Amerikan askeri üssüne yönelik 28 Ocak'ta bir saldırı düzenlemiş ve olayda 3 ABD askeri ölürken 40 civarında askerin de yaralandığı kaydedilmişti. 

Bağdat'taki saldırının ardından açıklama yapan ABD orudusu, hedef alınan komutanın askeri üsse yapılan saldırıyı düzenleyen ve doğrudan yöneten kişi olduğu ve saldırıda öldürüldüğünü bilgisi verildi.

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