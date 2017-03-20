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Irak Ordusu Bağdadi'nin “halifelik” ilan ettiği camiye yaklaştı

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Irak Ordusu Bağdadi'nin “halifelik” ilan ettiği camiye yaklaştı
Irak birliklerinin Musul’un eski şehir merkezine doğru ilerleyişi sürüyor. Musul’da bir cami ve iki meydan daha IŞİD’den alındı.

Irak Ordusu'ndan yapılan açıklamada özel operasyonel birliklerin El Nuri Camii'ne 800 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Temmuz 2014'te halifelik ilan ettiği El Nuri Camii'nin geri alınmasının operasyon açısından sembolik anlamı bulunuyor.

Musul'un eski şehir merkezinde uzun süreli evlere yönelik savaşlar öngörülüyor. Dar sokaklar ve birbirine yakın evler nedeniyle kentin bu bölümlerinin ele geçirilmesinin bir hayli zaman alacağı tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel operasyonel birliklerin sözcüsü Firaz El Zuvaydi sokakların askeri araçların geçişi için fazlasıyla dar olduğunu belirtti. Sözcü kentin "sokak sokak, ev ev” IŞİD'den kurtarılması gerektiğini söyledi.

Binlerce kişi Musul'u terk etti

Cuma günü Irak ordu birlikleri Musul'un batısında bir meydan ve camiyi almayı başarmıştı. Cumartesi günü de ikinci bir meydan ve buğday silosu Irak Ordusu'nun denetimine geçti.

Musul'un IŞİD'den geri alınması için askeri operasyon, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun desteğiyle 17 Ekim tarihinde başlamıştı. Doğu Musul'un ocak ayında geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta kentin batı yakasına operasyon başlatıldı. Operasyonda Musul bölgesel yönetiminin merkezi, Musul Müzesi ve tren istasyonu kurtarıldı.

Irak hükümetinin verdiği bilgilere göre 150 bin kişi Batı Musul'u terk etti. Bunların üçte ikisi kentin dışındaki sığınmacı kamplarına yerleştirildi. Birlemiş Milletler'in elindeki verilere göre kentte halen yaklaşık 750 bin kişi yaşıyor.

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