İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu! Trump: Her şey yolunda açıklaması yaptı!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Irak'taki ABD üslerine İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlenirken, Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada "İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır" denildi. Saldırılar sonrası Beyaz Saray'da hareketlilik gözlenirken, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer 'ulusal güvenlik toplantısı' gerçekleştirdi. Trump, daha sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Her şey yolunda! Can kaybı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi. İran televizyonu son olarak saldırıda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü karadan karaya balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici karşılık verileceği" uyarısında bulunuldu.

İran devlet televizyonu, saldırıya ilişkin "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı. Saldırıların başlamasının ardından Süleymani'nin defin işlemine de başlanırken, İran devlet televizyonu defin görüntülerini "İntikam saldırısından sonra" başlığıyla verdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

İran'dan ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere tehdit

Devrim Muhafızları'ndan bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de 'uyarıldığı' açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

Balistik füze saldırısının ardından Mehr Haber Ajansı, İran jetlerinin askeri üslerden TSİ 03.20'de havalandığını duyurdu. Amerikan NBC televizyonunun Tahran büro şefi Ali Arouzi, İran devlet medyasına dayandırarak İran jetlerinin Irak hava sahasına girdiğini duyurdu.

İran askeri kaynakları: En az 30 Amerikan askeri yaralı

İran askeri kaynakları, İran devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada en az 30 Amerikan askerinin yaralandığını iddia etti. Süleymani'nin halefi olan İsmail Kaani ise, "Şimdi bölgedeki Amerikalıların kemikleri ezildi ve daha yüksek sesle ağlıyorlar" dedi.

Öte yandan ABD'deki CNN ve NBC televizyon kanalları, İran Devrim Muhafızları'nın Telegram kanalı üzerinden, "İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit ettiğini" belirtti.

Al Jazeera'nin haberine göre, İran'dan BM'ye yapılan bildirimde "İran'ın bir savaş istemediği ancak diğer ülkelerin İran'a karşı askeri maceralara girişmemeleri gerektiği" belirtildi.

Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik konseyi' toplantısı

İran'ın ABD üslerine yönelik balistik füze saldırılarının ardından Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik konseyi' toplantısı yapılacağı açıklandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve üst düzey askeri yetkililer Beyaz Saray'a geldi. Toplantının ardından Pompeo, Esper ve Pence ve diğer yetkililer Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray kaynakları tarafından Mike Pence'in ABD Kongresi'ndeki parti liderleriyle temas halinde olduğu bilgisi verildi.

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde Oval Ofis'te ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Ancak bu bilgiden kısa süre sonra Beyaz Saray iletişim ofisinden Stephanie Grisham, CNN'e yaptığı açıklamada Trump'ın bu gece kameraların karşısına geçmeyeceğini belirtti.

Devrim Muhafızları: Füze saldırıları sadece ilk adımdı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları'ndan bir komutanın füze saldırılarının "sadece ilk adım" olduğunu, İran'ın bölgedeki Amerikan askerlerini hedef almayı sürdüreceğini söylediğini duyurdu.

İsmi verilmeyen komutanın "Füze saldırıları sadece ilk adımdı, ABD Başkanı Trump ordularını bölgeden ve ulaşabileceğimiz yerlerden çekmeli" dediği aktarıldı.

Pentagon: Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz

Pentagon'dan saldırıya ilişkin yapılan ilk açıklamada "Irak'taki iki ABD üssü İran tarafından 12'den fazla balistik füzeyle vuruldu. Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz" bilgisi verildi. Açıklamada, "Saldırı İran'dan başlatıldı ve Anbar ve Erbil'dekiler olmak üzere iki üssü hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Rudaw'ın İranlı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ayn el-Esad üssündeki ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında "İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan ilk açıklama: Her şey yolunda!

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

"ABD ve dünya savaşı kaldırmaz"

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı.

Pelosi, görüşme sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparken, "ABD yönetiminin, İran'dan gereksiz provokasyonlarının son bulmasını ve şiddeti durdurmasını talep etmesi gerek. ABD ve dünya savaşı kaldıramaz" dedi.

Almanya: Erbil'deki askerlerimizin durumu iyi

Almanya, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de konuşlanmış askerlerinin güvende olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığı Reuters'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, İran'ın Erbil'deki Amerikan üssüne düzenlediği hava saldırısının ardından Alman askerlerinin durumu iyi.

Erbil'de yerleşik 115 Alman askeri var.

FAA; Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasında faaliyetlerini durdurdu

ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), sivil havacılık operasyonlarının güvenliğini sağlamak için 'gerektiği gibi' hareket edeceklerini belirtirken, Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasındaki Amerikan sivil havacılık faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Singapur Hava Yolları ise tüm uçuş rotalarını İran hava sahasının dışına yönlendirdiğini belirtti.

Trump vurulan üs için "Orta Doğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer" demişti

Vurulan Ayn el-Esad üssü, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından Şükran Günü'nde ziyaret edilmişti. Trump, Ayn el-Esed Hava Üssü hakkında "Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Orta Doğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz" demişti.

İran hükûmet sözcüsü: Bütün saldırılara ezici bir yanıt ile karşılık verilecektir

İran hükûmet sözcüsü, Devrim Muhafızları'nın ABD hedeflerini vurmasından kısa süre sonra paylaşımda bulundu. Devrim Muhafızları'na teşekkür eden sözcü, "İran hiçbir zaman savaş istememişti, ancak bütün saldırılara ezici bir yanıt ile karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

İran Devlet Televizyonu: Saldırılarda 80 ABD'li öldü

İran Devlet Televizyonu, Irak'taki bombalamada 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu.

CNN'e konuşan Amerikalı yetkililer: Saldırılardan önce sığınaklara gidilmesi için yeteri kadar vakit oldu

CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi. Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı.

Yine kanala konuşan başka güvenlik yetkilileri ise Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'nde ABD'lilerin olmadığını aktardı.

CNN'e konuşan Iraklı yetkililer ise kendilerinden saldırılar sırasında hayatını kaybeden birilerinin olmadığını söyledi.

İran'ın İngilizce televizyon kanalı Press TV ise füzelerin amaçlanan Amerikan hedeflerine isabet ettiğini söyledi.