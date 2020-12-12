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İran, muhalif gazeteci Ruhollah Zam'ı idam etti

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Zam, 2017'deki protestoların yayılmasında rol oynamıştı
İran, muhalif gazeteci Ruhollah Zam'ı idam etti

İran'da muhalif gazeteci Ruhollah Zam, 2017'deki hükûmet karşıtı protestoların yayılmasında oynadığı rol sebebiyle idam edildi. 

İran devlet haber ajansı IRNA, Zam'ın cumartesi sabahı asılarak idam edildiğini bildirdi. 

Zam, Temmuz ayında "dünyada yozlaşma"dan suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti. Bu suçlama İran'da genelde casusluk ve hükûmeti devirme suçlamalarının gündeme getirildiği davalarda kullanılıyor. 

Zam'ın kurduğu haber sitesi AmadNews ve Telegram uygulamasında açtığı kanal protestoların ne zaman düzenleneceğini yayıyor ve İran hükûmet yetkilileri hakkında bilgiler paylaşıyordu.

2017'deki protestolar gıda fiyatlarındaki ani enflasyon nedeniyle başlamıştı. Kısa süre içinde protestolar İran'ın elitlerine yönelik eylemlere dönüşmüştü.

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