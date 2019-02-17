  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

İran televizyonu, kadın hakemin yönettiği maçı yayından kaldırdı

» »
İran devlet televizyonu IRIB, Bayern Münih ile Augsburg arasındaki maçın hakeminin kadın olması nedeniyle maçı yayından kaldırdı.
İran televizyonu, kadın hakemin yönettiği maçı yayından kaldırdı

Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını hakem Bibiana Steinhaus yönetti. Ancak İran'daki devrim yasaları, şort giyen kadınların görüntülerini ve fotoğraflarını televizyondan yayınlamayı yasaklıyor. Bu sebepten dolayı Bundesliga maçlarını yayınlayan IRIB, karşılaşmayı yayınlamama kararını verdi.

Filmlerde, yasak kapsamına giren giysiler taşıyan kadınların oynadığı sahnelerin sansürlenmesinin kolay olduğu ama futbol maçında bunun zor olacağı ifade edildi.

Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga'da sekiz maç yönetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En sonunda açıkladılar14 Şubat 2019 Perşembe 17:21
  • Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı: Esad'ın rızası olmadan güvenli bölge oluşturamazsınız14 Şubat 2019 Perşembe 15:46
  • İran'da intihar saldırısı: En az 27 asker hayatını kaybetti14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
  • İran'da intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 20:13
  • İstanbullu Gelin dizisinin etkinlik biletleri İsrail'de birkaç saat içinde tükendi13 Şubat 2019 Çarşamba 09:09
  • Orta Doğu'ya silah satışı ikiye katlandı12 Şubat 2019 Salı 18:55
  • Filistinli üreticiden hem koşer hem helal bira12 Şubat 2019 Salı 11:45
  • Atom bombası formülüne sahibiz, ama üretmeyi hiçbir zaman düşünmedik10 Şubat 2019 Pazar 17:55
  • 40. yılında İran İslam Devrimi: Şah karşıtı solculara ne oldu?09 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
  • Venezuela’daki siyasi kriz devam ediyor08 Şubat 2019 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti