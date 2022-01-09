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İran'da Koronavirüs Yayılmaya Devam Ediyor

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İran'da Koronavirüs Yayılmaya Devam Ediyor
İran'da Koronavirüs Yayılmaya Devam Ediyor

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31 artarak 131 bin 878'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte bin 480 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 226'sının hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 206 bin 405'e yükseldiği ülkede, 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı 131 bin 878'e çıktı.

Aşılama sürüyor

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise bin 775 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 122 milyon 998 bin 520 doz aşı uygulandı.

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