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İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 854'e Yükseldi

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İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 854'e Yükseldi
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 854'e Yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 854'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1808 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 854'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 114 bin 533 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 758'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 90 bin 539'a ulaştığını belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 643 bin 772 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini verdi.

HUZİSTAN VE KUZEY HORASAN EYALETLERİNDE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Ülkede genel olarak vaka ve can kayıplarında düşüş olduğunu söyleyen Cihanpur, Huzistan ve Kuzey Horasan bölgesinde ise vaka sayılarında kaydedilen artışa dikkati çekti.

Buna göre son günlerde düşüşe geçerek 50'nin altına inen İran'daki günlük vefat sayısı yeniden 70'in üstüne çıktı. Ülkede son 8 günün en yüksek vefat sayısı kaydedilmiş oldu.

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