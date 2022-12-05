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İran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler 3 günlük boykot başlattı

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İran'da üniversite öğrencileri, Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler sonrası üniversite yönetimlerinin öğrencilere yönelik uygulamalarını protesto etmek için 3 gün süreyle dersleri boykot edeceklerini duyurdu.
İran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler 3 günlük boykot başlattı

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği'nin Telegram sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Mazenderan eyaletindeki "Noşirevani" ile "Bilim ve Teknoloji" üniversiteleri öğrencileri 5-7 Aralık tarihlerinde derslere katılmayacak.

Boykot kararı alan öğrenciler, "tutuklu tüm öğrencilerin serbest bırakılması, üniversite alanında polis ve güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalesine son verilmesi, Disiplin Kurulu'nda alınan tüm kararların iptal edilmesi, öğrencilerin üniversitede toplantı yapma hakkının güvence altına alınması ve üniversite bahçesinden öğrencilerin gözaltına alınarak götürülmesi gibi olaylarda sorumluların belirlenip cezalandırılması" gibi taleplerde bulunuyor.

İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi öğrencileri de benzer taleplerde bulunarak 3 günlük boykot kararına destek verdiklerini duyurdu.

Öğretim üyelerinden üniversite yönetimine "açık mektup"

Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden 62 öğretim üyesi ise "üniversitenin öğrenci ve öğretim üyeleri üzerindeki baskılarını protesto etmek için" rektöre hitaben bir açık mektup yayımladı.

Öğretim üyelerinin mektubunda "bazı öğrenciler hakkında alınan üniversiteye giriş yasağının kaldırılması, öğrencilerden hiçbir şekilde taahhütname alınmaması, verilen disiplin cezalarının iptali ve Disiplin Kurulu dosyalarının kapatılması" gibi taleplerde bulunuldu.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Sokak eylemlerinin yanı sıra protestolar üniversitelere de sıçramış, öğrenciler zaman zaman güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri ile karşılaşmıştı.

Gösterilere katılan onlarca öğrenci gözaltına alınırken, üniversite yönetimleri bazı öğrencilerin okula girişlerini yasaklamış bazıları ise Disiplin Kurulu kararı ile üniversitelerden uzaklaştırılmıştı.

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