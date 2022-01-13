İran’dan Trump’a Suikast Videosu

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in resmi web sitesi tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planlarını içeren bir animasyon videosu yayımlandı.

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in resmi web sitesi, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a suikast düzenlendiğini gösteren bir video yayımladı.

Videoda, Trump’ın Florida Palm Beach’teki evinde golf oynadığı görülüyor.

Daha sonra İran tarafından bir insansız ve silahlı bir araç Trump’ın olduğu yere yönlendiriliyor. Son teknoloji cihaz, silahla birlikte Trump’ın evine doğru ilerliyor.

Videoda, ‘Süleymani’nin katili ve emri veren kişi. Bedelini ödeyecek’ yazdığı görülüyor. Daha sonra ise Trump’ın bulunduğu yere füzeli hava saldırısı düzenleniyor…

Video paylaşımın ardından kısa sürede gündem olurken, iki ülke arasında yeni bir krizin başlayabileceği sinyallerini de verdi.