İranlı bakanın kasedi sızdırıldı

Süleymani bana ‘Şu hususları dikkate almanı istiyorum’ diyordu. Ben savaş meydanının başarısı için müzakere ediyordum. Asker karar alınca böyle olur. Asker ülkenin stratejisine hakim olmak istediğinde böyle olur ve bizimle oynayabilir. Rejim için askeri alan daha önemlidir. Askeri alan için diplomasiyi feda ettim.

Süleymani bana ‘Şu hususları dikkate almanı istiyorum’ diyordu. Ben savaş meydanının başarısı için müzakere ediyordum. Asker karar alınca böyle olur. Asker ülkenin stratejisine hakim olmak istediğinde böyle olur ve bizimle oynayabilir. Rejim için askeri alan daha önemlidir. Askeri alan için diplomasiyi feda ettim.