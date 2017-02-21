Irkçılığa maruz kalan sporcu sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Brezilyalı futbolcu Everton Luiz, Partizan Belgrad- FK Rad maçında ırkçı saldırılara maruz kaldı..

Sırbistan'da Partizan Belgrad forması giyen Brezilyalı futbolcu Everton Luiz, FK Rad'la oynadıkları maçta maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle sahayı gözyaşları içerisinde terk etti.

Tribünler, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç boyunca maymun sesleri çıkararak saldırdı.

Karlj Petar Prvi stadında Luz'a yönelik ırkçı bir pankart, güvenlik görevlilerince kaldırılırken, taraftarlar sık sık stat hoparlörlerinden uyarıldı.

Maçın sonunda Everton Luiz'in de tribünlere el hareketi yaptığı ve gerginliğin büyüdüğü aktarıldı.

Everton Luiz, konuya dair yaptığı açıklamada "90 dakika boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldım ve ev sahibi takımın oyuncuları da bunu destekledi. Hepsi bana saldırıyordu" dedi.

“Lütfen ırkçılığa hayır deyin”

Brezilyalı oyuncu, "Yaşananları hızlıca unutmak istiyorum. Sırbistan'ı ve insanlarını seviyorum bu yüzden ağladım. Ancak lütfen ırkçılığa hayır deyin" ifadelerini kullandı.

Partizan Teknik Direktörü Marko Nikolic ise hem FK Rad tribünlerinin hem de Everton Luiz'in yanlış yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Olimpija Ljubljana'yı çalıştıran Nikolic'in kendisi de Nijeryalı oyuncusu Blessing Eleke'yi maçın sonunda gol attıktan sonra uzun süre sevindiği için "Salak siyah" olarak tanımlamış ve kulüpten gönderilmişti.