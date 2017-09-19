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Irma bitti Maria başladı: Kategori 5'e yükseldi, ayni güzergahta ilerliyor!

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Irma bitti Maria başladı: Kategori 5'e yükseldi, ayni güzergahta ilerliyor!
Maria Kasırgası, yaklaşık iki hafta önce Karayipler ve ABD'nin güney sahillerini vuran ve büyük hasara yol açan Irma Kasırgası'yla aynı rotayı izliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Karayip Adaları'nı vurmaya hazırlanan Maria Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti.

Maria, yaklaşık iki hafta önce Karayipler ve ABD'nin güney sahillerini vuran ve büyük hasara yol açan Irma Kasırgası'yla aynı rotayı izliyor.

NHC, Maria Kasırgası'nın saatte 260 km rüzgar hızıyla Karayipler'deki Dominica adalarını vurduğunu açıkladı.

Dominica Başbakanı Roosevelt Skerrit, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, evinin çatısının uçtuğunu ve binayı sel sularının bastığını, ardından ekiplerce kurtarıldığını duyurdu.

Adadaki havaalanları ile köprüler de kapatıldı.

Maria, en az 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Irma Kasırgası'nınkine benzer bir güzergah izliyor. Eylül ayında Kategori 5 seviyesindeki Irma Kasırgası birçok Karayip adasını yerle bir etmiş, milyarlarca dolarlık da hasar bırakmıştı.

Irma'nın yaralarını sarmaya çalışırken Maria'ya hazırlanan Porto Riko, St Martin, St Barts, Saba, St Eustatius ve Anguilla'da, kasırga gözlem ekipleri devreye sokuldu.

Guadeloupe adasında ise tahliye operasyonları için emir verildi.

NHC'nin açıklamasına göre, Maria'nın ilk olarak Irma Kasırgası sırasında tamamen boşaltılan Antigua ve Barbuda'yı vurması, Salı gecesi de Karayip Denizi'nin kuzey doğusuna ilerlemesi bekleniyor.

NHC'nin Maria Kasırgası'yla ilgili paylaştığı bilgiler şunlar:

- Yoğun sağanak yağışa neden olacak kasırga, "toprak kayması ve ölümcül su baskınlarına" neden olabilir.

- Çarşamba akşamı boyunca, Porto Riko ve ABD ve İngiltere'ye ait Virgin Adaları başta olmak üzere Leeward Adaları'nın merkezi ve güney kısımlarında 51 cm'ye yakın yağış düşmesi bekleniyor.

Fransa toprağı Guadeloupe'de ise deniz seviyesine yakın bölgelerdeki insanlar tahliye edilirken , okul, iş yerleri ve hükümet binaları da kapatıldı.

Atlantik Okyanusu'nda ikinci bir kasırga olan Jose Kasırgası da, saatte 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla bölgede aktif halde.

 

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