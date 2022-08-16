  • BIST 2.857,18
  • Altın 1028.006
  • Dolar 17.9554
  • Euro 18.2501
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

İş Güvenliği Uzmanı Güvenç Yüksel: Tedbir alınarak önüne geçilebilecekken unutuluyor, lafta kalıyor

» »
İskele’deki iş kazası ardından konuşan İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, en büyük eksikliklerden birinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitim yetersizliği olduğunun altını çizerek, “Tedbir alınarak önüne geçilebilecekken unutuluyor, lafta kalıyor” dedi
İş Güvenliği Uzmanı Güvenç Yüksel: Tedbir alınarak önüne geçilebilecekken unutuluyor, lafta kalıyor

Emekçiler, işçiler her geçen gün gerek ihmal gerekse de denetimsizlik nedeni ile iş kazalarında hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Söz konusu ölümler ve kayıplar, kamuoyunda işçi cinayetleri olarak anılıyor.

İskele’de geçtiğimiz gün yaşanan bir iş kazasında 44 yaşındaki Şirin Uçkun’un 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmesi ardından ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kaza ile ilgili "Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır.” açıklaması yapmıştı.

Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, söz konusu kazaların sorunların bir bütün olarak ele alınmamasından kaynaklandığına işaret etti.

 

kaynak: Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lüksemburg'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne €5,000 bağış16 Ağustos 2022 Salı 08:05
  • Detay'ın bugünkü manşeti.... 16 Ağustos 2022 Salı16 Ağustos 2022 Salı 08:02
  • Taner Ulutaş yazdı16 Ağustos 2022 Salı 07:58
  • Erhürman: Reform KIB-TEK’in fonksiyonlarına ayrışması değil, özerkleştirilmesidir15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:53
  • Gelenek değişmedi.. YDÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da 1. tercih edilen oldu...15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:44
  • Maliye bakanı Şan KAR-İŞ heyetini kabul etti15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:26
  • Bakan Oğuz harup hasadını yerinde inceledi15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24
  • Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Bizi kamuoyu önünde kasıtlı, maksatlı, asılsız bir şekilde karalıyorlar!”15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15
  • Güven Bengihan: "Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler"15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:14
  • Mehmet Saydam: Bizi bitiren şey pahalılık15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti