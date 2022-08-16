İş Güvenliği Uzmanı Güvenç Yüksel: Tedbir alınarak önüne geçilebilecekken unutuluyor, lafta kalıyor

İskele’deki iş kazası ardından konuşan İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, en büyük eksikliklerden birinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitim yetersizliği olduğunun altını çizerek, “Tedbir alınarak önüne geçilebilecekken unutuluyor, lafta kalıyor” dedi

Emekçiler, işçiler her geçen gün gerek ihmal gerekse de denetimsizlik nedeni ile iş kazalarında hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Söz konusu ölümler ve kayıplar, kamuoyunda işçi cinayetleri olarak anılıyor.

İskele’de geçtiğimiz gün yaşanan bir iş kazasında 44 yaşındaki Şirin Uçkun’un 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmesi ardından ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kaza ile ilgili "Kaza ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli inceleme ve araştırmaları başlatmıştır.” açıklaması yapmıştı.

Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, söz konusu kazaların sorunların bir bütün olarak ele alınmamasından kaynaklandığına işaret etti.

kaynak: Kıbrıs Postası