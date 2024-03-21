İş Kazaları Haspolat ve Hamitköy'de Kritik Yaralanmalara Yol Açtı

Haspolat'ta bir beton şirketinde ve Hamitköy'deki bir işyerinde meydana gelen iş kazalarında Mahir GÜLMEZ ve Mehmet Metin GÜREL yaralandı. GÜLMEZ'in sağ eline, GÜREL'in sol ayağına aldığı darbeler sonucu yaralandı

İş Kazaları Sonucunda İki İşçi Yaralandı: Tedavi Süreci Devam Ediyor

20 Mart 2024 tarihinde Haspolat'ta faaliyet gösteren bir hazır beton şirketinde meydana gelen bir iş kazasında, çalışan Mahir GÜLMEZ (E-50) yaşanan talihsiz bir olay sonucunda yaralandı. İş kazası, atölye içerisinde elinde bulunan beton pompa borusunun elinden kayarak sağ elinin üzerine düşmesiyle gerçekleşti. Mahir GÜLMEZ, yaşadığı kaza sonrasında sağ elindeki üç parmağında kırık olduğu tespit edilerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından, GÜLMEZ ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma ise devam etmektedir, kaza hakkında detaylı incelemeler sürdürülmektedir.

20 Nisan 2024 tarihinde ise Hamitköy'de bir işyerinde yaşanan ikinci iş kazasında, yardım etmek amacıyla bulunan Mehmet Metin GÜREL (E-62) isimli kişi yaralandı. GÜREL'in bahçe traktörünün lastiğine hava basarken fazla basınçtan dolayı lastiğin patlaması sonucu jantının sol ayağına çarpmasıyla meydana gelen kaza, acil müdahale gerektirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan GÜREL, hastanede tedavi altına alındı ve durumu yakından takip edilmektedir. Soruşturma devam etmekte olup, kaza detayları ve sorumluluklar üzerine incelemeler sürdürülmektedir.