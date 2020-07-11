İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir) V. Genel Kurul’u yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir) V. Genel Kurul’u 11 Temmuz 2020 tarihinde KTMMOB lokalinde yapıldı.

Aziz Gürpınar başkanlığında oluşturulan divanda Tunç Adanır ve Damla Karadeniz yer aldı.

İSG-Bir başkanlığına tek aday Güvenç Yüksel yeniden oybirliği ile başkan seçildi.

Genel Kurul sonucunda İSG-Bir Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu;

Fatoş Anter, Özge Özbekoğlu, Hatice Tüzel, Uğur Ergün, Emir Taşçıoğlu ve Mete Keleş.

Mustafa Sarıgül ve Burcu Kutalmış YK yedek üyeliğine seçildi.

Denetim Kuruluna; Niyazi Hepgüler ve Meryem Baltacı Varol (Asil üye) Şerife Bozkır ise yedek üye olarak seçildi.

Disiplin Kuruluna; Aziz Gürpınar, Tunç Adanır, Tezel Baykent Asil Üye, Damla Karadeniz de Yedek Üye olarak seçildiler.