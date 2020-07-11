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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir) V. Genel Kurul’u yapıldı

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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir) V. Genel Kurul’u yapıldı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir) V. Genel Kurul’u yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir) V. Genel Kurul’u 11 Temmuz 2020 tarihinde KTMMOB lokalinde yapıldı.
Aziz Gürpınar başkanlığında oluşturulan divanda Tunç Adanır ve Damla Karadeniz yer aldı.
İSG-Bir başkanlığına tek aday Güvenç Yüksel yeniden oybirliği ile başkan seçildi.

Genel Kurul sonucunda İSG-Bir Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu;
Fatoş Anter, Özge Özbekoğlu, Hatice Tüzel, Uğur Ergün, Emir Taşçıoğlu ve Mete Keleş.
Mustafa Sarıgül ve Burcu Kutalmış YK yedek üyeliğine seçildi.

Denetim Kuruluna; Niyazi Hepgüler ve Meryem Baltacı Varol (Asil üye) Şerife Bozkır ise yedek üye olarak seçildi.
Disiplin Kuruluna; Aziz Gürpınar, Tunç Adanır, Tezel Baykent Asil Üye, Damla Karadeniz de Yedek Üye olarak seçildiler.

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