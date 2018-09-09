İskele’de büyük çekişme başladı

UBP İlçe Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak, bölgede büyük bir çekişme başladı. İskele’de Osman Kırşan’ın İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıklamasından sonra karşıt taraflar harekete geçti.

UBP İlçe Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak, bölgede büyük bir çekişme başladı. İskele’de Osman Kırşan’ın İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıklamasından sonra karşıt taraflar harekete geçti.

UBP’nin düşman kardeşleri olarak nitelendirilen Önder Sennaroğlu ile Nazım Çavuşoğlu, İlçe Başkanlığı ile ilgili olarak kendilerine yakın kişinin seçilmesi için kolları sıvarken, bu konuda gizli gizli bir çekişmenin de başladığı öne sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, abi UBP,İskele ’de yine karıştı. Herkes bir alem. UBP İlçe Başkanlığından dolayı taraflar kendi adayları için kolları sıvadı. Bu durum ilçe yönetim kurulundan gençlik kollarına, kadın kollarına kadar yansır dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla bu durum işi bölünmeye ve kopmaya kadar götürür. Dört sene,Orun ile Sadıkoğlu kavgası yaşandı. Birde bunun üstüne şimdi Çavuşoğlu-Sennaroğlu kavgası devam ederse bu kavga ile bölgede parti iflah olmaz. Osman Kırşan’ın adaylığına herhangi bir tepki yoktur. Sanırım Osman Kırşan bu işi rahat alır Ancak Osman Kırşan dışında da hesaplaşmalar var. Metin Güllü’nün aklı bulandı. Bir kısım UBP’linin desteği ile Metin gel gitleri yaşar. Bir gün adayım der ertesi gün vazgeçer. Sanırım esas kavga Sennaroğlu ile Çavuşoğlu arasında geçecek. Buda İskele büyük çekişmeye sahne olacak demektir ifadesinde bulundu.