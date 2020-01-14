İskele’de eğitim konusunda ciddi sıkıntılar var…

İskele’de eğitim alanında birçok sıkıntı olduğunu, özellikle Bekirpaşa Lisesinde nüfus artışından ötürü öğrencilerin çok dar alanlarda eğitim almak zorunda kaldığını işaret eden Hamzaoğulları, İskele merkezde ilköğretimin de yetersiz olduğuna da değindi

2020-2021 Eğitim Yılında İskele- Karpaz’da Yaşanacak Sıkıntılar”a dikkat çeken CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Meclis’te hükümet ve özellikle Eğitim ve Kültür Bakanının olmamasını eleştirerek, konuşmasının bakan veya bürokratları tarafından bir şekilde dinlendiğini ve cevaplanacağını umduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, İskele’de eğitim alanında birçok sıkıntı olduğunu, özellikle Bekirpaşa Lisesi'nde nüfus artışından ötürü öğrencilerin çok dar alanlarda eğitim almak zorunda kaldığını işaret ederek, burada yaşanan sıkıntıları anlattı ve İskele’ye yapılması planlanan kolejle ilgili son gelişmeler konusunda Meclise bilgi verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüştürülmesinin Bekirpaşa Lisesinde yaşanan yoğunluğu azaltacağına inanç belirterek, bu konuda görüşlerin ne olduğunu sordu.

İskele merkezde ilköğretimin de yetersiz olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, burada eğitim alan çocukların bazılarının Türkçe bilmediği bilgisini aldığını ifade etti, burada Türkçe eğitimi verecek ikinci bir ilkokula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Özel eğitim ile ilgili de bölgede açık olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, Erenköy İlkokulu ile Yeşilköy İlkokulunun birleştirilmesi gerektiğini, bu birleştirme ile boşa çıkacak Yeşilköy İlkokulunun da özel eğitim okulu olarak kullanılabileceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy da, Hamzaoğulları’na teşekkür ederek, İskele’ye kolej ile ilgili gerekli yatırımın yapılması için Vakıflar İdaresi bütçesinin Bakanlar Kurulunda olduğunu kaydetti; Türkçe eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması için de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının gerekli girişimleri yapacağını ve tarafına gerekli bilgilerin verileceğini kaydetti.



Zaroğlu: “Örtülü ödenekler kaldırılsın”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu , “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Alması Gereken Tasarruf Önlemleri” konusunda konuştu. Zaroğlu, ülkede yol harçlarına getirilen zamlara vatandaşların tepki gösterdiğini ve eylem yapmasına kadar sürecin ilerlediğini ifade ederek, bu harçların toplanıp sadece yol altyapılarına kullanılması talebinin olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, bu konuda ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini ifade etti.

Zaroğlu, ülkede, dış geziler, harcırahlar, resmi hizmet araçları, makam araçları, sözleşmeli personel, danışmanlar, basın danışmanları, özel basına verilen teşvikler, sendikalara verilen ayrıcalıklar, belediyelerin azaltılması, devletin kira masraflarını azaltması, devlet dairelerini kira karşılığı yerlerden çıkarması, vergi kaçakçılığını önlemesi, kaçak elde edilen gelirlere el konması, beyan edilen ancak doğru olmayan gelirler konusunda ciddi araştırmalar yapılması, Kıb-Tek ve diğer kurumlarda fazla personel alımı ve ek mesailerin önüne geçilmesi, teşvik ve ayrıcalıklara son verilmesi, nereden buldun yasası çıkarılması durumunda devletin gelir elde edeceğini kaydetti.

Ülkede üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Zaroğlu, ayrıca dış temsilciliklere de çok yüksek paralar harcandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini, bununla birlikte tasarruf sağlanacağını belirtti.

Ülkeye giren döviz konusunda ciddi bir politika uygulanması, devlete asgari ücret gösterip farklı ödeme yapan şirketlerin denetime alınması gibi daha birçok önlem alınabileceğini ifade eden Zaroğlu, bu konularda önlemler alınırsa ülkenin yeniden kalkınması için kaynak yaratılacağına inanç belirtti.



Taçoy ‘talepleri not aldı’

Taçoy, Zaroğlu’na yanıt verdi. Taçoy, talep edilen tedbirlerin alınabileceğini ancak değişik yöntemlere de bakılması gerektiğini ifade ederek, devletin bütçesinin düzene girmesi için sadece tedbir değil, verdiği hizmetleri de ucuz vermemesi gibi bir adım atılabileceğini kaydetti.

Taçoy, devletin kiraladığı binaların bir hesaba göre yapıldığını da ifade ederek, talepleri not aldığını ve atılması gereken adımlar varsa bunları değerlendireceklerini söyledi.



Büyükoğlu: “İlçelerde liderlerin büstleri yok”

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, “Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Büstleri” ile ilgili konuşma yaptı. Büyükoğlu, anma törenlerinin sadece merkezde yapıldığını ancak tüm ilçelerde tam anlamıyla yapılamadığını kaydetti.

İlçelerde liderlerin büstlerinin de olmamasından dolayı anma törenlerinin Atatürk Anıtı ve büstleri önünde yapıldığını ifade eden Büyükoğlu, Dr. Küçük ve Denktaş’ın tüm ilçelerde meydanlara anıt ve büstlerinin dikilmesi gerektiğini, Ulu önder Atatürk Anıtlarının yanına konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından sorular kısmına geçildi ve oturum tamamlandı.