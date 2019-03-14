İsmail Arter’den “14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in mesajı şu şekilde





“14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kuruluşu Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ten aldığımız çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi daima insanı temel almıştır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu bu anlayışın en veciz ifadelerinden biridir. Çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön koşullarından biri de hiç kuşkusuz sağlıklı bireylere sahip olmaktan geçmektedir. Sağlık; huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizeleri sağlığın değerini en açık biçimde ifade etmektedir. Kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada fedakarca görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramını” kutlar, başarı ve mutluluklar dilerim."