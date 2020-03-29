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İspanya'da can kaybı 800'ü aştı

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İspanya'da can kaybı 800'ü aştı.İspanya'da vaka sayısı 78 bin 797'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı da 838'e yükseldi. Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 389, vaka sayısı da 52 bin 547 olarak kaydedildi.
İspanya'da can kaybı 800'ü aştı

İspanya'da vaka sayısı 80 bine yaklaştı

İspanya Sağlık Bakanlığı son bir günde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 838 artarak 6 bin 528'e, vaka sayısının da 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldiğini duyurdu. İspanya, Avrupa ülkeleri içinde İtalya'nın ardından koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaklaşık 30 milyon konuta gönderdiği mektupla vatandaşları zor bir dönemin geleceği konusunda uyardı. Mektubunda "Durumun daha iyiye gitmeden önce kötüleşeceğini biliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, halka "evde kalın" çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı, hükümetin gereken hazırlıkları yaptığını, kurallara ne kadar uyulursa, o kadar çok insanın hayatının kurtulacağını ve o kadar erken normal hayata dönüleceğini belirtti. Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında bulunuyor. Koronavirüste yaşamını yitirenlerin sayısının 1020'yi aştığı ülkede, tespit edilen vaka sayısı da 17 bin 300 civarında. 

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