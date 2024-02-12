İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları mesajını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve yaklaşık 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah'a saldıracaklarını söyledi.

Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Hollanda'daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun Rutte'yi Gazze'ye saldırılar hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının Refah'taki taburlarını hedef alacaklarını söyleyen Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ordu ve güvenlik teşkilatına, Refah'a saldırı ve buraya sığınmış yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin başka bölgelere gönderilmesi için plan hazırlanması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Refah kenti

Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Saldırılarda yerinden olan Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin bölgeye gelmesiyle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.