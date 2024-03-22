İsrail basını, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'i boykot ihtimalini tartışıyor

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinde yer alan "Rakipleri Olimpiyat oyunlarına katılımını boykot ederse İsrail ne yapmalı?" başlıklı editöryal yazıda, İsrail’in, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boykotla karşılaşabileceği ele alındı.

İran gibi bazı ülkelerin olimpiyatlarda İsrail ile yarışmayı reddettiğine işaret edilen yazıda, Tel Aviv’in geçmişte futbol karşılaşmalarında da birçok Arap ve Müslüman ülkenin boykotuyla karşılaştığı hatırlatıldı.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesine ilişkin çağrıların arttığına yer verilen yazıda, Tel Aviv’in Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi için de benzer çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.

Ürdün Futbol Federasyonu’nun Aralık ayında küresel spor camiasına Gazze’deki saldırıları nedeniyle İsrail’e karşı "kararlı eylem" alma çağrısı yaptığı ve 300’den fazla Filistinli spor kulübünün de İsrail’in Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesini talep eden dilekçe imzaladığı kaydedildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın İsrail’in Olimpiyat Oyunları'na katılımını desteklemesine rağmen yarışmaya katılan diğer ülkelerin İsrail’i boykot etmeye karar verebileceği vurgulandı.

"İsrail’in futbol maçları boykot edilir mi?" sorusuna cevap aranan yazıda, IOC’nin İsrail’in Olimpiyat Oyunları'na katılımına ilişkin tavrını değiştirmesi halinde hükümet kurumlarının duruma itiraz etmesi gerektiği belirtildi.