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SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

İsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

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Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'da da şiddeti sürdürüyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın birçok noktasında gece baskınları düzenledi, bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
İsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Filistin Kızılayı. ekiplerinin Beytüllahim kentinde vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine gittiğini,,, ancak İsrail güçlerinin buna engel olduğu bildirildi.

İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü Filistinli'nin vücudundan 20 kurşun çıkarıldığı açıklandı.

İsrail askerleri Kalkilya kentine de baskın düzenledi, bölgedeki Filistin bayraklarını indirdi, gözaltılarda bulundu.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 390'dan fazla Filistinli'yi katletti.

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