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İsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

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. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Filistin'de üç günlük ulusal yas ilan edildi. İsrail ise saldırıyı Filistinli grupların yaptığını iddia etti.
İsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve yerinden edilmiş insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Filistin'de üç günlük ulusal yas ilan edildi. İsrail ise saldırıyı Filistinli grupların yaptığını iddia etti.

 

Anglikan Kilisesi’nin yönettiği hastaneye saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Saldırıyı “soykırım” ve “insani felaket” olarak niteleyen Filistin, üç günlük ulusal yas ilan etti.

ABBAS, BIDEN GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün'de yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etti. Abbas'ın, Ramallah'a döndüğü belirtildi.

 

El Cezire muhabiri Wael el-Dahduh olay yerinden verdiği bilgide “Tanık olduklarımız korkunç, dehşet verici. Çocukların, gençlerin, yaşlı erkek ve kadınların parçalanmış bedenlerini gördük. Bombalama hastanenin çevresinde değil, merkezinde gerçekleşti. Gördüklerimizin dehşetinden konuşamıyoruz. Çuvallara konulmuş et yığınları gördük” dedi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRIDAN İSLAMCI CİHAT GRUBU SORUMLU

İsrail ordusu, hastanenin Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından “başarısız bir roket fırlatması” sonucu vurulduğunu ileri sürdü.

Aynı iddia daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından da dile getirildi.

TÜRK DIŞİŞLERİ: BARBARCA SALDIRIYI EN ŞİDDETLİ BİÇİMDE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, saldırı hakkında şu açıklamayı yaptı:

– “Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

– Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

– Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır.”

OKUL DA VURULDU

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA’ya bağlı bir okulunun vurulması sonucu 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

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