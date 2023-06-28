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İsrail: Milyonlarca dolarlık kripto para ele geçirdik

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İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Lübnan Hizbullahı'na ait milyonlarca dolar değerinde kripto para ele geçirdiğini duyurdu.
İsrail: Milyonlarca dolarlık kripto para ele geçirdik

İsrail medyasında Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. Savunma Bakanı Gallant, operasyona ve ele geçirilen miktara ilişkin detay vermeksizin bunun, İsrail’in bu gruplardan bugüne kadar ele geçirdiği en büyük miktarda kripto para olduğunu söyledi.

Gallant, “İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah’ın bu kripto paraları terör amaçlı kullanacaklarını” iddia etti.

İsrailli Bakan ayrıca, Savunma Bakanlığı’na bağlı Teröre Karşı Ekonomik Savaş Dairesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İsrail Askeri İstihbaratı, polis ve diğer resmi yetkililerin yakın işbirliği içinde çalıştığını ifade etti.

Gallant, “İsrail’in İran’a ve terörü finanse eden diğer gruplara karşı mücadelesini sürdüreceğini” kaydetti. 

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