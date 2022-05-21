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İsrail ordusu, Cenin’de Filistinli genci öldürdü

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskında 17 yaşındaki Filistinli bir genci öldürdü.
İsrail ordusu, Cenin’de Filistinli genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrine baskın gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Filistinli Amjad Fayed’in hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki bir gencin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria’da sık sık baskın düzenliyor. Baskınlarda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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