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İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde tünel yıktı

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İsrail Ordusu Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bir yeraltı tünelinin yıkıldığını açıkladı.
İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde tünel yıktı

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, ordunun Gazze Şeridi’ne bir hafta önce operasyon düzenleyerek bir tüneli yıktığını belirtti. İsrail sınırına üç kilometre uzaklıktaki tünelin uzunluğunun birkaç yüz metreyi bulduğunu belirten sözcü, "Tünel Hamas'ın İsrail'e karşı terörist faaliyetler yürütmesini sağlıyordu" dedi. Sözcü Hamas'ın İsrail'in Akdeniz'de uyguladığı deniz ablukasını kırmak amacıyla bu tüneli kullandığını savundu.   

Tünelin Hamas'ın bir askeri üssünün içinde yer aldığını söyleyen İsrailli sözcü örgütün deniz komandolarına hizmet ettiğini belirtti. Sözcü, "Dalgıçlar bu tünel sayesinde başlarını sudan çıkarmaksızın Gazze Şeridi'ni terk edebiliyordu" dedi. Sözcü güvenlik durumunun gözetilmesi için tünelin yıkılma haberinin bir hafta sonra açıklandığını ifade etti.

İsrail geçen yıl ekim ayından bu yana Hamas'a ait on tüneli yıktığını açıkladı. Mart sonundan bu yana Gazze sınırında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışma ve operasyonlarda 120'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Mayıs ayı sonunda 17 Filistinli İsrail'in deniz ablukasını kırmaya çalışmış, ancak bir sonuç elde edememişti. İsrail Gazze Şeridi'nin denizle bağlantısını engellemek için yeraltı duvarı örüyor.

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