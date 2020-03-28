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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde iki hedefe hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı iki noktaya birçok defa saldırı düzenledi. 

Gazze’den ve İsrail’den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından cuma akşaması yapılan açıklamada, İsrail’in işgal ettiği yerleşim bölgelerine Gazze’den roket fırlatıldığını açıklamıştı.  

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